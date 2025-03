Coloninha demite Comissão de Carnaval horas após amargar o último lugar em Florianópolis Unidos da Coloninha, tradicional escola de Florianópolis, não entregou book com informações sobre o desfile e deixou jurados 'às cegas... ND Mais|Do R7 04/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 04/03/2025 - 10h26 ) twitter

Dez vezes campeã do Carnaval de Florianópolis, a Unidos da Coloninha demitiu todos os membros da Comissão de Carnaval, responsável por levar a agremiação à avenida em 2025. A decisão foi comunicada no fim da noite de segunda-feira (3), horas depois de a escola ficar na última colocação entre as dez que disputaram o título.

Para mais detalhes sobre essa reviravolta no Carnaval de Florianópolis, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

