Com 120 crianças sem creche, MPSC cobra plano para zerar fila em cidade de SC Município de Videira afirma que já executa plano de ação e reduziu fila de espera, mas Promotoria cobra formalização para garantir... 02/07/2025 - 07h56

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) ingressou com uma ação civil pública contra o município de Videira, no Meio-Oeste do estado, exigindo a criação de um plano efetivo para zerar a fila de espera por vagas na educação infantil. Atualmente, cerca de 120 crianças aguardam uma oportunidade em creches da rede municipal.

Para saber mais sobre essa importante questão que afeta a educação infantil em Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

