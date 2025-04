Com 2 mil toneladas de equipamentos, Mirage Circus chega pela primeira vez em Criciúma Circo chega em abril com atrações surpreendentes, como a maior roda-gigante itinerante do Brasil ND Mais|Do R7 06/04/2025 - 12h46 (Atualizado em 06/04/2025 - 12h46 ) twitter

O Mirage Circus, maior circo da América Latina e um dos maiores do mundo, desembarcou em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, em abril. Liderado renomado ator Marcos Frota, o espetáculo estreia no dia 11, sexta-feira, e traz um elenco de artistas nacionais e internacionais, performances surpreendentes e uma estrutura impressionante.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre essa estreia imperdível!

