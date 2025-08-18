Com 34,8% de cobertura, SC discute programa de saneamento para ampliar acesso e reduzir custos
Estado trata apenas um terço do esgoto, segundo estudo; deputados estaduais propõem consórcios e participação privada para universalizar...
Santa Catarina está debatendo mudanças importantes na forma de cuidar do esgoto e da água tratada. Um projeto que começou a tramitar esta semana na Alesc (Assembleia Legislativa de SC) visa criar o Programa de Saneamento Catarinense, com regras para descentralizar a gestão, estimular concessões e ampliar a participação dos municípios.
