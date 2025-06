Com 61% dos apostadores em sites ilegais, Brasil amarga perda anual de R$ 10 bilhões Pesquisa aponta que seis em cada dez apostadores usaram sites de apostas ilegais este ano ND Mais|Do R7 13/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 13/06/2025 - 20h56 ) twitter

Seis em cada dez pessoas que apostaram no Brasil este ano usaram sites de bets irregulares, segundo uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (12) pelo Instituto Locomotiva. Desde 1º de janeiro de 2025, só podem funcionar no país as plataformas que tenham licença para operar, seguindo regras específicas, pagando impostos e oferecendo garantias de segurança para os apostadores.

Saiba mais sobre a situação alarmante do mercado de apostas no Brasil e como isso afeta a sociedade acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

