Com 73 filmes de 11 países, Festival Internacional de Cinema inicia nesta quinta-feira em SC FAM 2025 vai até o dia 10 de setembro, em Florianópolis, com debates, mostras presenciais e opções online; a entrada é gratuita

A 29ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2025 começa nesta quinta-feira (4) e vai até o dia 10 de setembro. Os ingressos são gratuitos e a programação completa pode ser conferida no site oficial.

