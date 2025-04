Com 8 horas de diferença, dois acidentes graves na mesma rodovia matam motoristas em SC Acidentes na BR-280 ocorreram em Mafra e Canoinhas e envolveram carros e caminhões; a passageira de um dos automóveis envolvidos também... ND Mais|Do R7 15/04/2025 - 21h05 (Atualizado em 15/04/2025 - 21h05 ) twitter

A segunda-feira (14) foi marcada por acidentes trágicos na BR-280 no Planalto Norte de Santa Catarina, que resultaram na morte de dois motoristas e uma passageira que trafegavam pela região. Com cerca de oito horas de diferença, ambas as colisões envolveram carros e caminhões.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e entender todos os detalhes desses trágicos acidentes.

