Com a dragagem da Baía da Babitonga, região Norte de SC deve elevar nível de acessos portuários Obra ocorrerá via parceria público-privada, com apoio dos Portos de São Francisco do Sul, Itapoá e o governo de Santa Catarina ND Mais|Do R7 21/03/2025 - 23h45 (Atualizado em 21/03/2025 - 23h45 )

21/03/2025 Itapoá - O governador Jorginho Mello assinou nesta sexta-feira, 21, em Itapoá, o contrato inédito de Parceria Público-Privada (PPP) para a obra de dragagem e aprofundamento do canal de acesso à Baía da Babitonga. Foto: Jonatã Rocha/SecomGOVSC

A parceria para a dragagem e o aprofundamento do canal de acesso à Baía da Babitonga foi assinado, nesta sexta-feira (21), pelo governador Jorginho Mello e os portos de São Francisco do Sul e Itapoá. Com um investimento de R$ 324 milhões, a obra viabilizará a atracação e operação de embarcações de até 366 metros de comprimento.

Saiba mais sobre como essa obra transformará a economia da região e aumentará a competitividade dos portos no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

