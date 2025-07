Com alta de 6,6%, SC supera média nacional e registra recorde de exportações Exportações de carnes de frango e suínos lideram a alta; importações também crescem e fazem do estado um hub logístico ND Mais|Do R7 06/07/2025 - 00h55 (Atualizado em 06/07/2025 - 00h55 ) twitter

Santa Catarina registrou o maior faturamento da história com exportações em um primeiro semestre. Entre janeiro e junho de 2025, o estado alcançou US$ 5,85 bilhões em vendas ao exterior, um crescimento de 6,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando somou US$ 5,49 bilhões. O desempenho positivo contrasta com a média nacional, que teve queda de 0,65% no período.

