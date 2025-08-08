Com apenas duas vitórias sobre rivais diretos, Avaí terá que melhorar aproveitamento no returno
Dos sete adversários que estão à frente do Avaí na tabela de classificação da Série B, o Leão da Ilha venceu apenas os dois duelos...
O Avaí tem mais um confronto direto neste domingo, às 16h, contra o Cuiabá, na Ressacada. O time azurra terá que melhorar o aproveitamento contra concorrentes que estão disputando a parte de cima da tabela.
O Avaí tem mais um confronto direto neste domingo, às 16h, contra o Cuiabá, na Ressacada. O time azurra terá que melhorar o aproveitamento contra concorrentes que estão disputando a parte de cima da tabela.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: