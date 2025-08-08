Com apenas duas vitórias sobre rivais diretos, Avaí terá que melhorar aproveitamento no returno Dos sete adversários que estão à frente do Avaí na tabela de classificação da Série B, o Leão da Ilha venceu apenas os dois duelos... ND Mais|Do R7 08/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 08/08/2025 - 19h57 ) twitter

O Avaí tem mais um confronto direto neste domingo, às 16h, contra o Cuiabá, na Ressacada. O time azurra terá que melhorar o aproveitamento contra concorrentes que estão disputando a parte de cima da tabela.

