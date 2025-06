Com apoio da SWAT, Polícia Civil desenvolve treinamento contra ataques em escolas do Sul de SC Curso em Criciúma prepara policiais civis para resposta imediata a agressores em instituições de ensino, com instruções de tiro controlado... ND Mais|Do R7 26/06/2025 - 07h55 (Atualizado em 26/06/2025 - 07h55 ) twitter

A Polícia Civil de Santa Catarina está realizando, na cidade de Criciúma, no Sul do estado, o Curso de Resposta a Agressor Ativo, que promove a capacitação de policiais civis para situações de ameaça crítica em escolas, creches e instituições similares, com foco em neutralizar agressores e proteger a vida de inocentes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse importante treinamento!

