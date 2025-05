Com atuação milagrosa de Igo Gabriel, Figueirense fica no empate diante do Guarani em Campinas Mesmo com um jogador a menos, Figueirense contou com ótima atuação de Igo Gabriel, porém segue na zona de rebaixamento da Série C ND Mais|Do R7 27/05/2025 - 10h16 (Atualizado em 27/05/2025 - 10h16 ) twitter

O Figueirense ficou no 0 a 0 diante do Guarani na noite desta segunda-feira no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O jogo foi marcado pela excelente atuação do goleiro estreante Igo Gabriel, que defendeu pênalti e operou milagres para garantir o empate do Furacão. O volante Jhony Douglas ainda foi expulso no primeiro tempo, deixando o Furacão com dez em campo.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

