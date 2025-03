Com aumento de 128% nos casos de dengue, município de SC decreta emergência em saúde O município de Videira, no Meio-Oeste do estado, decretou emergência após os casos de dengue aumentarem e a situação se agravar ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 15h46 (Atualizado em 28/03/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O município de Videira, no Meio-Oeste de Santa Catarina, decretou, nesta quinta-feira (27), situação de emergência em saúde devido ao expressivo aumento no número de casos de dengue.

Saiba mais sobre as medidas emergenciais e a situação da dengue em Videira consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Novo trecho pavimentado no Sul da Ilha melhora conexão entre bairros e protege fauna local

Avaí encaminha a contratação do técnico Jair Ventura

Grávida entra em trabalho de parto e dá à luz no sofá de casa em SC