Com avanço do inverno, doenças respiratórias graves já somam mais de 8 mil casos em SC

Com a queda das temperaturas, Santa Catarina vê crescer o número de internações por doenças respiratórias. Até 28 de junho, o estado registrou 8.025 notificações de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), segundo boletim da SES (Secretaria de Estado da Saúde).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender melhor a situação e as recomendações de saúde.

