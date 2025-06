Com bailão e ao melhor estilo nativista, Festa do Pinhão chega ao fim em Lages O frio não espantou o público em diferentes palcos no último dia do tradicional evento da Serra catarinense; atrações nacionais arrebataram... ND Mais|Do R7 23/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 23/06/2025 - 10h17 ) twitter

A 35ª Festa Nacional do Pinhão chegou ao fim nesse domingo (22), com destaque para o show da banda Corpo & Alma, no estádio municipal Vidal Ramos Júnior. Após 17 dias, o evento reuniu turistas e moradores em Lages que aproveitaram a cultura tradicionalista gaúcha, gastronomia típica e atrações nacionais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa festa incrível!

