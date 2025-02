Com Bandeira Azul, Lagoa do Peri fica imprópria para banho após quase 7 anos em Florianópolis Maior bacia de água doce da região, local recebeu nove vezes seguida o selo Bandeira Azul de preservação ambiental e turismo sustentável... ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 21h45 (Atualizado em 11/02/2025 - 21h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Lagoa do Peri, em Florianópolis, está imprópria para banho. O relatório divulgado pelo IMA (Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina) referente a semana passada – de 3 a 7 de fevereiro – apontou a impropriedade no ponto de coleta em frente a sede do Parque Municipal. Esta é a primeira vez desde maio de 2018 que o local apresenta resultado negativo.

Para mais detalhes sobre essa situação preocupante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Capacitação profissional: Senai abre inscrições para cursos gratuitos em Itajaí

Efapi 2025: feira anuncia novidades e deve movimentar R$ 700 milhões

NDTV – RECORD transmite clássico entre Corinthians x Santos nesta quarta-feira