Com calor intenso, Joinville tem mais um alerta para temporais e risco de enxurradas O risco de temporais para a região de Joinville oscila entre moderado (segunda e sexta-feira) e alto (terça, quarta e quinta-feira) ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 17h26 (Atualizado em 17/02/2025 - 17h26 )

O boletim meteorológico emitido pela Defesa Civil estadual mostra que a semana deve ser marcada pela instabilidade no tempo, com chuva frequente principalmente na região Leste do Estado, que abrange a região de Joinville. A cidade segue em alerta para temporais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre os alertas e recomendações de segurança.

