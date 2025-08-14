Logo R7.com
Com cascatas e história centenária, usina mais antiga de SC abre para visitação gratuita

Visitação gratuita ocorre no próximo sábado (23) com tour guiado, feira de artesanato e apresentações culturais

ND Mais|Do R7

Usina Hidrelétrica do Piraí, em Joinville, estará aberta para visitação gratuita no próximo sábado (23), das 9h às 16h. O acesso será gratuito, e os visitantes poderão aproveitar uma programação diversificada, com atrações para todas as idades. Entre as atividades, estão previstas visita guiada à usina, feira de produtos coloniais e artesanato, apresentações culturais no palco e praça de alimentação com opções variadas.

