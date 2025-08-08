Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Com Contorno Viário, velocidade na BR-101 aumenta em 70% e acelera transporte de cargas

Obra foi considerada a maior construção rodoviária da América Latina durante a execução e tem cumprido seu objetivo: desafogar o trânsito...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A velocidade na BR-101, no trecho que passa pela Grande Florianópolis, aumentou em 70% após a inauguração do novo Contorno Viário, que completa um ano no próximo sábado (9). Relatos de empresários apontam que o aumento do fluxo reduziu o custo logístico das indústrias.

Para saber mais sobre como essa obra impactou o transporte de cargas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.