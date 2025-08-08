Com Contorno Viário, velocidade na BR-101 aumenta em 70% e acelera transporte de cargas
Obra foi considerada a maior construção rodoviária da América Latina durante a execução e tem cumprido seu objetivo: desafogar o trânsito...
A velocidade na BR-101, no trecho que passa pela Grande Florianópolis, aumentou em 70% após a inauguração do novo Contorno Viário, que completa um ano no próximo sábado (9). Relatos de empresários apontam que o aumento do fluxo reduziu o custo logístico das indústrias.
Para saber mais sobre como essa obra impactou o transporte de cargas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
