Com cota quase no limite, pesca da tainha em SC deve acabar em breve; destino está em Brasília

Mesmo após o fim da safra da tainha, a pesca segue no litoral de Santa Catarina. O estado já alcançou 1.041 toneladas, aproximando-se do limite de 1.250 toneladas definido para este ano. A cota inicial estabelecida pelo Ministério da Pesca era de 1.100 toneladas para a modalidade de arrasto, mas foi ampliada em mais 150 toneladas após negociações.

Para mais detalhes sobre a situação da pesca da tainha em SC e as implicações das novas cotas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

