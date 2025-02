Com custo de R$ 237 milhões, rodovia que liga SC ao PR será duplicada Rodovia PR-412 liga Garuva, no Norte de Santa Catarina, a Guaratuba, no Litoral do Paraná; confira os detalhes da obra ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 13h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foi definida na última sexta-feira (24) a empresa que fará a duplicação da PR-412, que liga a cidade de Garuva, no Norte de Santa Catarina, a Guaratuba, no Litoral do Paraná. O investimento está estimado em R$ 237,3 milhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante obra!

Leia Mais em ND Mais:

Mais de 65 mil pessoas foram resgatadas em situação análoga à escravidão em 30 anos no Brasil

BR-470 em Blumenau será interditada para detonação de rochas nesta terça-feira

Cheiro forte e carro ‘pesado’ entregam 220 kg de maconha em abordagens na BR-282 em SC