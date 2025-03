Com déficit no efetivo, PRF terá o acréscimo de 100 quilômetros de rodovias federais em SC PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Santa Catarina, assim como a unidade em todo o Brasil, sofre com a falta de efetivo; serão mais... ND Mais|Do R7 01/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 01/03/2025 - 14h06 ) twitter

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Santa Catarina monitora de perto o curso de formação policial da Universidade Corporativa, em Florianópolis, que vai receber 544 candidatos aprovados no últimos concurso.

