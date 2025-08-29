Com depoimento da mãe a portas fechadas, inicia júri de filho que matou o próprio pai em SC Tribunal do Júri avalia o crime ocorrido em janeiro de 2024 na cidade de Indaial ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 22h38 ) twitter

Começou nesta quinta-feira (28), no Fórum de Indaial, o julgamento do jovem de 18 anos que matou o próprio pai e feriu gravemente a mãe, no bairro Estrada das Areias, em 29 de janeiro de 2024.

