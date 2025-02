Com doença rara, irmãos de SC precisam de tratamento com medicamento que custa até R$ 20 mi No Brasil, remédio é disponibilizado apenas para crianças entre 4 e 7 anos; solicitação precisa ser realizada via judicial ND Mais|Do R7 05/02/2025 - 09h07 (Atualizado em 05/02/2025 - 09h07 ) twitter

Os irmãos Caetano e Joaquim, de 17 e 4 anos, respectivamente, foram diagnosticados com Distrofia Muscular de Duchenne, uma doença rara e degenerativa. Agora, a família de Itapoá, no Norte do estado, luta na Justiça para conseguir acesso ao medicamento Elevidys, um dos mais caros do mundo e que pode chegar a custar até R$ 20 milhões.

