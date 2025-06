Com espaços quase esgotados, Efapi do Brasil 2025 projeta recorde em Chapecó Feira terá 18 shows e quase 310 espaços comercializados, segundo a organização; Efapi do Brasil será realizada de 10 a 19 de outubro... ND Mais|Do R7 11/06/2025 - 22h55 (Atualizado em 11/06/2025 - 22h55 ) twitter

Quase todos os 310 espaços da Efapi do Brasil já estão comercializados. A feira será realizada de 10 a 19 de outubro, no Parque de Exposições Dr. Valmor Ernesto Lunardi, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, e conta com apenas algumas vagas no setor agropecuário, localizado no pavilhão dos bovinos.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a programação de shows e detalhes da feira!

