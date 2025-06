Com falha de Fabrício, Figueirense sofre virada para o Londrina e encerra arrancada na Série C Figueirense chegou a sair na frente, mas sofreu virada em segundo tempo abaixo da equipe treinada por Pintado; Furacão encerra boa... ND Mais|Do R7 16/06/2025 - 07h16 (Atualizado em 16/06/2025 - 07h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Figueirense foi derrotado pelo Londrina na tarde deste domingo no estádio VGD, em Londrina. O Furacão chegou a sair na frente com gol marcado por Nicolas, mas sofreu a virada no segundo tempo e não conseguiu reagir na partida. Com o resultado, chega ao fim a sequência de quatro jogos sem derrota da equipe Alvinegra na competição.

Para mais detalhes sobre a partida e suas implicações na tabela, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Adolescente com sinais de embriaguez bate carro de R$ 600 mil e derruba poste em Camboriú

FOTOS: Carreta tomba e interdita SC-480, em Chapecó

VÍDEO: Após fogo ser controlado, arranha-céu em Dubai sofre novo incêndio e tem mais danos