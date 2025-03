Com falta de engenheiros, SC tem quase 4 mil estudantes beneficiados pelo Universidade Gratuita Com milhares de estudantes contemplados, o Universidade Gratuita fortalece o setor e impulsiona o desenvolvimento do Estado ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 06/03/2025 - 23h25 ) twitter

O programa Universidade Gratuita tem auxiliado não só os estudantes, mas Santa Catarina como um todo. Neste sentido, a iniciativa do Governo do Estado está beneficiando quase 4 mil estudantes de cursos de engenharia, área que tem sofrido com a falta de mão de obra no mercado e é vital para o desenvolvimento do estado.

Saiba mais sobre como o programa está transformando a vida de estudantes e contribuindo para o crescimento de Santa Catarina no nosso parceiro ND Mais.

