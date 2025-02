Com foco em estrangeiros, secretária do Turismo quer promover SC na Europa e nos EUA Secretária do Turismo de Santa Catarina, Catiane Seif defende que a internacionalização do setor é essencial para diversificar o público... ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 10h47 (Atualizado em 07/02/2025 - 10h47 ) twitter

A secretária de Estado do Turismo tem intensificado suas estratégias para consolidar Santa Catarina como um destino turístico internacional e atrair visitantes estrangeiros. Em entrevista na última quinta-feira (6) ao Grupo ND, Catiane Seif destacou o trabalho do governo Jorginho Mello (PL) na promoção do turismo como um dos pilares econômicos. Segundo ela, a internacionalização do setor é essencial para diversificar o público visitante e reduzir a dependência dos turistas sul-americanos.

Para saber mais sobre as iniciativas e estratégias que estão moldando o futuro do turismo em Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

