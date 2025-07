Com fortes rajadas de vento, retomada dos voos de balão em Praia Grande é suspensa Retorno estava previsto para terça-feira (1º), mas foi suspenso por um sistema de baixa pressão provocar rajadas intensas de vento... ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 09h16 (Atualizado em 01/07/2025 - 09h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A retomada dos voos de balão em Praia Grande, que estava prevista para acontecer nesta terça-feira (1º), foi suspensa pela AVIBAQ (Associação de Voos de Instrução de Balão de Ar Quente de Praia Grande). A decisão foi tomada com base no novo sistema de boletim técnico diário emitido pela entidade. As condições do tempo, segundo o informe, não estarão propícias para a decolagem pelo excesso de vento.

Para mais detalhes sobre essa suspensão e as novas medidas de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Nova ponte da Lagoa da Conceição ganha data para liberação em Florianópolis; saiba quando

Novas vagas de estacionamento para motos entram em operação no Centro de Florianópolis

O que é a ‘PEC da Liberdade de Expressão’, proposta por deputada de Santa Catarina