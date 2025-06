Com fósforos e álcool, homem é preso após ameaçar incendiar mulher em SC O homem teria ameaçado incendiar mulher e as roupas dela; caso de violência doméstica foi registrado em Curitibanos, no Meio-Oeste... ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 00h05 (Atualizado em 18/06/2025 - 00h05 ) twitter

Um episódio grave de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar em Curitibanos, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Militares foram acionados na rua Auracelia de Andrade Lemos, no bairro Getúlio Vargas, e um homem acabou preso após ameaçar incendiar mulher e as roupas dela em meio a uma crise de ciúmes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso alarmante.

