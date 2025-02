Com gol nos acréscimos, Santa Catarina vence Hercílio Luz fora de casa e sobe na tabela Santa Catarina aproveitou chance nos acréscimos com Habibi e matou o jogo; Hercílio soma apenas um ponto em três jogos ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 01h06 (Atualizado em 27/01/2025 - 01h06 ) twitter

O Santa Catarina venceu o Hercílio Luz jogando fora de casa pelo placar de 2 a 1 na tarde deste domingo. Com gol marcado por Habibi aos 47 minutos do segundo tempo, a equipe de Rio do Sul soma sete pontos em quatro jogos e fica em condição favorável na classificação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa emocionante partida!

