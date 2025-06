Com gols nos acréscimos, Criciúma vence o Amazonas no Heriberto Hulse e sobe na tabela Marcelo Hermes garantiu a vitória do Criciúma aos 47 minutos da segunda etapa e Tigre agora ocupa a 12ª colocação na tabela da Série... ND Mais|Do R7 16/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 16/06/2025 - 11h57 ) twitter

O Criciúma venceu a equipe do Amazonas pelo placar de 3 a 2 na noite deste domingo no estádio Heriberto Hulse. Os gols do Tigre foram marcados por Marcinho, Nicolas e Marcelo Hermes, enquanto Jackson e Nilson Castrillon anotaram os gols da equipe visitante. Com a vitória, equipe carvoeira subiu na tabela e agora soma 15 pontos na classificação da Série B.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante partida!

