Com gratuidade, Formiguinha tem aumento de passageiros e melhora mobilidade em Florianópolis Além da economia no orçamento, usuários relatam mais agilidade no deslocamento, redução no tempo de espera e mais opções de horários... ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 22h46 (Atualizado em 29/01/2025 - 22h46 )

Desde o dia 5 de janeiro, quando passou a ser gratuito, o Formiguinha, projeto de micro-ônibus que circulam pelo maciço do Morro da Cruz, tem registrado um aumento expressivo no número de passageiros. Em menos de um mês, mais de 43 mil pessoas utilizaram o serviço, totalizando 3.286 viagens. O impacto da gratuidade é sentido diretamente pelos moradores, que destacam a economia e a melhoria no acesso ao transporte público como fatores decisivos.

Saiba mais sobre como a gratuidade do Formiguinha está transformando a mobilidade em Florianópolis no nosso parceiro ND Mais.

