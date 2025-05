Com hospital lotado, Balneário Camboriú amplia horário de vacinação contra gripe e dengue Baixa aderência em vacinação contra gripe preocupa município após aumento dos casos de doenças respiratórias ND Mais|Do R7 19/05/2025 - 23h55 (Atualizado em 19/05/2025 - 23h55 ) twitter

Paulo Pinto/Ag�ncia Brasil\r

Com os leitos do Hospital Municipal Ruth Cardoso quase 100% ocupados, a Prefeitura de Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, anunciou que irá estender o horário de vacinação contra gripe e contra dengue em duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a vacinação!

