Com investimento de R$ 114 milhões, multinacional chinesa gera 60 novos empregos em SC Eikto, com sede de operação em Laguna, firmou compromisso com a cidade ao assinar a adesão ao Prodec ND Mais|Do R7 20/02/2025 - 10h07 (Atualizado em 20/02/2025 - 10h07 )

A multinacional chinesa, Eikto, com sede de operação em Caputera, em Laguna, no Sul de Santa Catarina, irá ampliar os investimentos no município de R$ 32 milhões para R$ 114 milhões. A decisão, tomada na terça-feira (18), irá gerar 60 novos empregos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro dos detalhes desse investimento que promete transformar a economia local!

