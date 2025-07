Com madrugada mais fria em 25 anos, Criciúma reforça ações de proteção à população Temperaturas negativas mobilizam equipes da Defesa Civil e da Assistência Social em plantão permanente ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 04h35 (Atualizado em 02/07/2025 - 04h35 ) twitter

Na madrugada desta terça-feira (1º), Criciúma, no Sul de Santa Catarina, registrou a menor temperatura em 25 anos. Conforme dados da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural), os termômetros marcaram -1,5°C. A Defesa Civil Municipal, que mantém plantão 24 horas, também registrou as temperaturas abaixo de 0ºC. Devido ao frio, a prefeitura do município intensificou o trabalho de proteção à população, especialmente às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social.

