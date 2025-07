Com mais de 2 mil processos, TJ abre Vara de Organizações Criminosas em SC; veja o que muda Nova Vara de Organizações Criminosas conta com cinco juízes e juízas titulares, com competência privativa e concorrente para processar... ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 19h16 (Atualizado em 01/07/2025 - 19h16 ) twitter

O TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) instalou, nesta segunda-feira, (30), a Vara de Organizações Criminosas no estado. A unidade é composta por cinco juízes e juízas titulares, com competência privativa e concorrente para processar, julgar e executar todos os atos pertinentes à unidade. A nova unidade também vai contar com 35 servidores e servidoras, com um acervo inicial 2.087 processos, sendo 1.841 em andamento e 246 suspensos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as mudanças!

