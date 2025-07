Com mais de 200 vítimas, maior predador sexual do RS tem novo mandado de prisão Investigação da Polícia Civil já reconheceu vítimas em oito estados brasileiros; criminoso atuava também em projeto social com crianças... ND Mais|Do R7 31/07/2025 - 06h37 (Atualizado em 31/07/2025 - 06h37 ) twitter

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul cumpriu na última terça-feira (29) o oitavo mandado de prisão preventiva contra o homem considerado o maior predador sexual do RS. A nova ordem de prisão foi expedida após surgirem evidências de que uma das vítimas era aluna do criminoso em aulas de circo, ministradas dentro de um projeto social.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação alarmante!

