Com máquinas a postos, Justiça suspende demolição de imóveis na praia do Forte em Florianópolis

A Justiça Federal decidiu pela suspensão da demolição de imóveis localizados na Praia do Forte, no Norte de Florianópolis, que estava marcada para ocorrer nesta terça-feira (18). Na decisão, emitida às 10h20, o juiz Marcelo Krás Borges justificou que “o adiantado da hora” e a situação reportada por agentes da segurança, presentes no local, impossibilitaram a reintegração de posse.

Para mais detalhes sobre essa importante decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

