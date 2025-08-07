Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Com maratona cultural e muitas festas, Florianópolis lidera ranking de acesso à cultura no país

Pesquisa nacional sobre acesso à cultura coloca Florianópolis como líder em 35% das categorias analisadas; saiba em quais

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Florianópolis é uma das capitais brasileiras com melhor acesso a opções culturais, segundo o ranking Cultura nas Capitais, do instituto Datafolha, divulgado na terça-feira (5).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre o acesso à cultura em Florianópolis!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.