Com máximas de 38°C, sensação de calor intenso predomina em SC nesta quarta-feira

A frente fria que trouxe muitas chuvas a Santa Catarina nos últimos dias se afastou e, nesta quarta-feira (22), a previsão é de predomínio do calor intenso em SC. Segundo a Defesa Civil, as máximas variam de 30°C a 38°C em todo o estado.

Para mais informações sobre como se proteger do calor intenso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

