Com média de menos de 0,5 gols sofridos no primeiro turno, JEC tem melhor defesa da Série D JEC terminou o primeiro turno na liderança do grupo 8, com apenas uma derrota em sete jogos ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 16h18

Sete jogos, cinco vitórias, um empate, apenas uma derrota, a liderança e a melhor defesa da Série D. É assim que o JEC termina o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, encaminhando, e bem, a sua classificação ao mata-mata.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a performance do JEC na Série D!

