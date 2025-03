Com medo de ameaças, aluna leva faca para a escola para ‘se defender’ de colega em SC Caso aconteceu em Navegantes, no Litoral Norte catarinense. Objeto foi apreendido e Secretaria de Educação tomou medidas de segurança... ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 27/03/2025 - 00h25 ) twitter

Nesta quarta-feira (26), por volta das 10h, a Polícia Militar de Navegantes foi acionada para atender uma ocorrência de posse de arma branca na Escola Municipal Leonora Schmitz, localizada no bairro Gravatá. Segundo o relato de uma funcionária, uma aluna foi encontrada com uma faca no banheiro na instituição de ensino.

Para saber mais sobre as medidas de segurança adotadas e o desdobramento deste caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

