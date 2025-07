Com monitoramento por GPS, manutenção do Canal da Barra avança em Florianópolis Moradores e pescadores do Canal da Barra celebram trabalho aguardado há décadas e que tem previsão de conclusão ainda neste mês

ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 21h17 (Atualizado em 04/07/2025 - 21h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share