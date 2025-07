Com movimento de R$ 6 bilhões ao ano, carvão em SC garante 15 anos de futuro; entenda Contrato até 2040 assegura a operação do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda e sustenta a cadeia do carvão no estado, mantendo 21 mil... ND Mais|Do R7 08/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h38 ) twitter

O setor carbonífero vive um novo marco que estabelece a continuidade da extração de carvão na região Sul de Santa Catarina. Na última semana, foi assinado o contrato que garante a operação do CTJL (Complexo Termelétrico Jorge Lacerda), em Capivari de Baixo, até 2040. Com isso, a indústria de extração de carvão em SC mantém uma parceria firme com seu principal cliente, sustentando uma cadeia que gera R$ 6 bilhões ao ano e mantém cerca de 21 mil empregos.

Para saber mais sobre o impacto desse contrato e o futuro do carvão em Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

