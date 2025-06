Com nova estrutura e mais atrações, Festa da Tainha 2025 promete agitar Balneário Rincão Evento ocorre de 10 a 13 de julho, na Praça Central do município; Família Lima está entre as principais atrações ND Mais|Do R7 27/06/2025 - 03h55 (Atualizado em 27/06/2025 - 03h55 ) twitter

Balneário Rincão, no Sul de Santa Catarina, está em contagem regressiva para a 28ª edição da tradicional Festa da Tainha. O evento será realizado entre os dias 10 e 13 de julho, na Praça Central do município. Com um dia a mais de programação, a edição vai reunir boa música, gastronomia típica e nova estrutura para receber o público. Entre as atrações confirmadas estão Família Lima, Tchê Garotos, Banda Matusa, Elton e Everton, Neguinho e Emanuel e Teto Fernandes, além de outros artistas locais.

