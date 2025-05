Com o mar sem peixe, pescadores de Florianópolis seguem à espera da tainha Safra deste ano tem começo tímido e quem vive da pesca se divide entre o otimismo e os pés no chão ND Mais|Do R7 29/05/2025 - 19h55 (Atualizado em 29/05/2025 - 19h55 ) twitter

Para quem se dedica à pesca da tainha em Florianópolis, os meses de maio e junho são os mais importantes do ano. Antes disso, preparam os barcos, as redes, os remos e tudo que propicia a captura do mais importante pescado a fim de manter as famílias e a tradição passada de geração para geração.

Saiba mais sobre a difícil realidade dos pescadores e a expectativa pela tainha no site do nosso parceiro ND Mais.

