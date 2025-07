Com paralisia cerebral, jovem acolhida em abrigo de SC vira escritora e emociona com livro Lançado no fórum de Concórdia, no Oeste, livro de Júlia teve 58 exemplares comprados por servidores; há lista de espera para novos... ND Mais|Do R7 27/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 27/07/2025 - 19h57 ) twitter

Com paralisia cerebral e acolhida por uma instituição desde 2021, a adolescente Júlia Vitória, de 16 anos, superou limitações físicas e cognitivas e se tornou autora do livro “Céu em Versos”. A obra, feita com o apoio de educadoras, foi celebrada com uma tarde de autógrafos no fórum de Concórdia, no Oeste de Santa Catarina, onde a jovem encantou servidores e reafirmou seu potencial criativo.

Para saber mais sobre essa emocionante história de superação e talento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

