Com peças de 43 carros roubados, empresário é preso em Joinville durante operação Peças dos carros roubados eram comercializadas ilegalmente; material abastecia quadrilhas em todo o país, segundo a Polícia Civil ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 22h06 (Atualizado em 11/04/2025 - 22h06 )

Um empresário foi preso na tarde desta quinta-feira (10) em Joinville, no Norte de Santa Catarina, suspeito de comercializar peças de carros roubados e abastecer quadrilhas em todo o país. Ao menos 43 peças, de veículos roubados em diferentes estados do país, foram encontradas com o empresário.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

