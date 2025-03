Com piloto de Criciúma, Porsche Cup inicia temporada nesta semana em São Paulo Desde 2018 na Porsche Cup, André Gaidzinski já subiu ao pódio 30 vezes ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 13h27 (Atualizado em 20/03/2025 - 13h27 ) twitter

Com o piloto criciumense André Gaidzinski, a primeira etapa do ano da Porsche Cup Brasil vai começar nesta quinta-feira (20), no Autódromo Velocitta, na cidade de Mogi Guaçu, em São Paulo.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a temporada e as expectativas do piloto!

